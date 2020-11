Peking nimetas Hongkongi parlamediliikmete protesti avalikuks väljakutseks oma võimule

Ligi kõik demokraatiameelsed parlamendiliikmed astusid tagasi protestiks selle vastu, et neli nende kolleegi kuulutati ohuks riiklikule julgeolekule ja arvati parlamendist välja, vahendab BBC News.

Pekingi võimud on Hongkongis tarvitusele võtnud üha repressiivsemad meetmed. Aktivistid on põgenenud ja erakonnad laiali saadetud pärast seda, kui Pekingis võeti juunis vastu uus riikliku julgeoleku seadus, mis kriminaliseerib „õõnestamise” ja „kokkumängu välisjõududega”.

15 opositsioonilise parlamendiliikme tagasiastumine nende kolleegide diskvalitseerimise pärast jätab parlamenti alles ainult Hiina võimudele lojaalsed poliitikud.

Viimase vastupanuaktina rullisid opositsionäärid parlamendihoones täna lahti loosungi, millele oli kirjutatud, et Hongkongi valitsusjuht Carrie Lam kahjustab Hongkongi ja „haiseb 10 000 aastat”.

Hiina Hongkongi ja Macau asjade büroo teatas täna, et parlamendiliikmete minemakõndimine esitas avaliku väljakutse Hiina valitsuse võimule ja Hongkongi põhiseadusele.

Büroo teatas ka, et see samm näitas demokraatiameelsete parlamendiliikmete „kangekaelse vastupanu hoiakut” keskvalitsuse suhtes.

„Kui need parlamendiliikmed loodavad kasutada oma tagasiastumist, et provotseerida radikaalset vastuseisu ja anuda välist sekkumine, on nad teinud valearvestuse,” ütles büroo esindaja.

Hiina riikliku rahvakongressi eile vastu võetud resolutsioonis öeldakse, et parlamendiliikmed tuleb diskvalifitseerida, kui nad toetavad Hongkongi iseseisvust, keelduvad tunnistamast Hiina suveräänsust, paluvad välisjõudude sekkumist linna asjadesse või ohustavad muul moel riiklikku julgeolekut.

Kohe pärast seda heideti neli opositsionääri Hongkongi parlamendist välja.