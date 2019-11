Peasekretär Stoltenberg sõidab Pariisi Macroniga „NATO ajusurma” arutama

Macroni avalik kriitika on allianssi raputanud. Macronile vaidles päev pärast tema intervjuu avaldamist väljaandes The Economist vastu Saksamaa liidukantsler Angela Merkel. Vastuväidete kooriga on ühinenud USA ja Euroopa kõrgetasemelised ametnikud, vahendab Associated Press.

Stoltenberg ütles, et parim viis erimeelsuste lahendamiseks on istuda maha ja neid arutada ning mõista täielikult sõnumeid ja motiive.

Stoltenbergi sõnul vajab maailm tugevaid mitmepoolseid institutsioone nagu NATO ja seetõttu tuleb NATO-t tugevdada, mitte nõrgestada.

Stoltenberg hoiatas, et kui distantseerida Euroopa Põhja-Ameerikast, nõrgestatakse NATO-t ja ka lõhestatakse Euroopat.