Peaminister Orbán: Ungari vetostas EL-i eelarve pealesunnitud sisserände vältimiseks

Ungari ja Poola panid nii eelarvele kui ka taastepaketile veto esmaspäeval, viidates eelarveseaduse klauslile, mis muudab ligipääsu rahale sõltuvaks õigusriigi põhimõtete järgimisest, vahendab Reuters.

Orbán on massilise sisserände tulihingeline vastane põhjusel, et see kahjustab tema sõnul riikide ja Euroopa identiteeti. Euroopa Liit on alustanud Ungari vastu demokraatlike normide rikkumise eest protseduuri.

„Pärast praeguse ettepaneku vastuvõtmist ei oleks olnud mingit takistust liikmesriikidele raha väljamaksmise sidumisele sisserände toetamisega ja sisserändele vastu olevate riikide šantažeerimisele eelarvesanktsioonidega,” ütles Orbán avalduses, mille avaldas Ungari riiklik uudisteagentuur MTI.

Eelarve ja taastepakett ei sisalda konkreetseid klausleid sisserände kohta ja analüütikute sõnul oli Orbáni avaldus mõeldud taaskord sisserändevastase retoorikaga koduste valijate poolehoiu võitmiseks.

Orbán ütles, et Ungari jääb õigusriigile kindlaks, aga lisas: „Neid, kes kaitsevad oma piire ja kaitsevad oma riike sisserände eest, ei saa enam Brüsselis seadusi austavaks pidada.”