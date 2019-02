Peaminister Modi kutsus indialasi seisma nagu kalju vaenlase vastu, aga ei maininud Pakistani nimepidi

Modi kutsus indialasi ühinema, „kui vaenlane püüab Indiat destabiliseerida”, vahendab AFP.

„Olles silmitsi nende eesmärgiga, peab iga indialane seisma nagu müür, nagu kalju,” ütles Modi. „Kogu maa on täna üks ja seisab koos meie sõduritega. Maailm vaatab meie kollektiivset tahet ja meil on usk oma vägede võimekusse. India elab nagu üks. India töötab nagu üks. India kasvab nagu üks. India võitleb nagu üks. India võidab nagu üks.”

Modi ei maininud oma kõnes parteitöötajatele kordagi nimepidi Pakistani.

Maailma suurriigid on kutsunud kaht rivaalitsevat tuumariiki rahunema.

New Delhi teatas, et kaotas ühe hävitaja ja piloot jäi lahingutegevuses kadunuks. Hiljem kinnitati, et ta on Pakistanis vahi all. India tulistas välisministeeriumi teatel alla ka ühe Pakistani hävitaja.

Pakistan väitis, et tulistas alla kaks India lennukit ja eitas ise lennuki kaotamist.

Islamabad ütles, et rünnak üle kontrolljoone oli vastus Balakoti pommitamisele India lennukite poolt 26. veebruaril. Ka India lennukid ületasid siis kontrolljoone.

Indialaste Balakoti pommitamine oli Modi lubatud „lõualuud purustav” vastus enesetapurünnakule Kashmiri India osas 14. veebruaril, milles hukkus vähemalt 40 India julgeolekujõudude sõdurit.

New Delhi süüdistas rünnakus Pakistanis baseeruvat rühmitust Jaish-e-Mohammad ja ründas nende väidetavat väljaõppelaagrit Pakistani poolel.