Peaminister May avab tee Brexiti edasilükkamisele

Pärast kinnitamist kuude viisi, et Suurbritannia lahkub Euroopa Liidust 29. märtsil ilma kokkuleppeta, kui sellist ei suudeta heaks kiita, pakub May täna parlamendiliikmetele võimalust kokkuleppeta Brexiti päevakorrast maha võtmiseks, vahendab Financial Times.

May täna valitsusele esitatava plaani järgi antakse parlamendiliikmetele võimalus hääletada muudetud lahkumiskokkuleppe üle 12. märtsil. Kui alamkoda ümber läbiräägitud kokkuleppe tagasi lükkab, annab May tema liitlaste sõnul parlamendiliikmetele veel ühe hääletusvõimaluse selle üle, kas minna 29. märtsil edasi kokkuleppeta Brexitiga või valida lühike ajapikendus artikli 50 järgsele lahutusprotsessile.