Peaminister Marin: Soome ei ole veel eriolukorras, aga selle kriteeriumid võivad täituda

Marini sõnul on olukord tõsine ja üha rohkem piirkondi on ohus sattuda viiruse levimisfaasi, kui ei astuta ennetavaid samme, vahendab Helsingin Sanomat.

Marini sõnul panevad suuna paika järgmised nädalad ja kuud.

„Et saaksime hoolitseda üksteise eest, peame alustama iseendast,” ütles Marin.

Marin tuletas meelde käte- ja köhimishügieeni tähtsust. Ta kutsus kõiki soomlasi vältima asjatuid kontakte eelkõige vabaajaüritustel.

Marini sõnul ei olda veel Soomes olukorras, kus tuleks konstateerida, et on eriolukord. Siiski hoiatas Marin, et epidemioloogilise olukorra halvenedes võivad eriolukorra kriteeriumid täituda, millisel juhul võidakse rakendada eriolukorra seaduse teatud osi.

Soome sotsiaal- ja tervishoiuministeeriumi kantsler Kirsi Varhila ütles samal pressikonverentsil, et üritusi tuleks ministeeriumi soovituse järgi korraldada maksimaalselt vaid kümnele inimesele. Eraldi mainis Varhila jõulueelseid pidusid ja Soome iseseisvuspäeva tähistamist 6. detsembril.

Soovitatakse suure nakatumisriskiga avalike ruumide kasutamise ajutist täielikku peatamist. Sellised ruumid on näiteks spordisaalid, ujulad, spaad, avalikud saunad, lõbustus- ja teemapargid ning mänguruumid.

Laste huvitegevust püütakse hügieeni- ja turvalise vahemaa reegleid järgides jätkata, teatas Varhila.

Gümnaasiumides ja kõrgkoolides soovitatakse distantsõpet. Põhikoolides on plaanis kontaktõppega jätkata.

Soome Tervise ja Heaolu Instituudi direktor Mika Salminen ütles, et täna teatatakse Soomes 570 uuest nakatumisjuhtumist, mis jaotuvad küll mitmele päevale, aga see on sellest hoolimata suur arv.

Koroonaviirus SARS-CoV-2 Inimesed, kes kahtlustavad nakatumist koroonaviirusega, peaksid võtma ühendust oma perearstiga, küsima nõu perearsti nõuandeliinilt 1220 (välismaalt +372 634 6630) või koroonaviirusega seotud küsimuste jaoks loodud numbril 1247 või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril 112 .

(välismaalt +372 634 6630) või koroonaviirusega seotud küsimuste jaoks loodud numbril või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril . COVID-19 haiguse sümptomid on sarnased gripile. Viiruse levinumad sümptomid on köha , palavik ja hingamisraskused . Parim kaitse nakkushaiguse leviku vastu on käte pesemine ja inimestega kontaktist hoidumine .

, ja . Parim kaitse nakkushaiguse leviku vastu on ja . Vaata koroonaviirusesse nakatunute statistikat Eestis!

Loe lähemalt koroonaviiruse ja kehtivate piirangute kohta valitsuse erileheküljelt kriis.ee!

Nutitelefoni rakendus HOIA teavitab sind, kui oled olnud lähikontaktis koroonaviiruse kandjaga. Vaata lähemalt!