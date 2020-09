Peaminister Löfven: Rootsi ei valeta Estonia kohta

„Rootsi ei valeta Estonia kohta,” ütles Löfven Aftonbladetile.

Löfven kommenteeris auku Estonia keres nüüd esimest korda. Ta ütles, et Rootsi valitsus võtab uut informatsiooni Estonia uppumise kohta väga tõsiselt.

„Ma ei taha kasvanud konfliktile kaasa aidata, vaid mul on oma ametikaaslasega Eestis – Jüri Ratasega – hea dialoog ja meil on selles küsimuses kontakt. Ma arvan, et on tähtis, et me koostööd teeme,” ütles Löfven.

Löfven ei välista laeva uut uurimist.

„Me ei välista midagi, aga ma tahan, et seda vaataksid kõigepealt ekspertametkonnad,” ütles Löfven.

Aftonbladet küsis, kas see tähendab, et Löfven ei välista uusi sukeldumisi Estonia juurde.

„Me ei välista midagi. Praegu tahan ma, et ekspertametkonnad seda asja vaataksid, kas seal on midagi uut, mida te näete, mis annaks põhjuse millekski,” vastas Löfven.

Löfven ütles samas, et ei ole valmis muutma hauarahuseadust, mille järgi on Estonia juurde sukeldumine ebaseaduslik.