Peaminister Kariņš: Läti võiks Eestit koroonakriisis aidata

Kariņš kutsus istungi alguses kohalviibinute poole pöördudes kaaluma Eestile abi pakkumist kroonakriisi lahendamiseks.

„Ma arvan, et me peaksime täna kaaluma oma naabritele eestlastele võimaluse pakkumist, et me võiksime pakkuda osa oma tervishoiusüsteemi kapatsiteedist. Aidata neid, kui nad ei tule toime kõigi juhtumitega, et me võime neid praegu aidata. Sest meil on Covid-19 voodite arv praegu suurem kui patsientide arv. Ma arvan, et me peaksime neile sellist abi pakkuma,” ütles Kariņš, vahendab Läti Delfi.

Peaminister ei täpsustanud siiski, kuidas Läti abi Eestile võiks tegelikkuses välja näha.

Koroonaviirus SARS-CoV-2 Inimesed, kes kahtlustavad nakatumist koroonaviirusega, peaksid võtma ühendust oma perearstiga, küsima nõu perearsti nõuandeliinilt 1220 (välismaalt +372 634 6630) või koroonaviirusega seotud küsimuste jaoks loodud numbril 1247 või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril 112 .

(välismaalt +372 634 6630) või koroonaviirusega seotud küsimuste jaoks loodud numbril või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril . COVID-19 haiguse sümptomid on sarnased gripile. Viiruse levinumad sümptomid on köha , palavik ja hingamisraskused . Parim kaitse nakkushaiguse leviku vastu on käte pesemine ja inimestega kontaktist hoidumine .

, ja . Parim kaitse nakkushaiguse leviku vastu on ja . Vaata koroonaviirusesse nakatunute statistikat Eestis!

Loe lähemalt koroonaviiruse ja kehtivate piirangute kohta valitsuse erileheküljelt kriis.ee!