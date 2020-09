Pealtnägija sõnul vahistati Minskis Valgevene opositsiooni koordinatsiooninõukogu liige Marõja Kalesnikava

Pealtnägija Anastassia sõnul toimus see umbes kell 10.05 rahvusliku kunstimuuseumi juures.

Anastassia läks Iseseisvuse prospektilt muuseumi suunas, kuulis kontsaklõbinat, pöördus ja nägi Kalesnikavat.

„Ma olen teda enne seda elavast peast näinud, mistõttu tundsin ära. Ma tahtsin veel tema juurde minna, tänada, aga siis mõtlesin ümber, otsustasin, et inimene väsib niigi. Ma läksin edasi ja mingil hetkel veel mõtlesin, et pööran ümber ja näitan Mašale südamekest. Muuseumi lähedal nägin pargitud tumedat mikrobussi kirjaga „Side” ja tagaotsas oli kirjas mark Sobol. Ma läksin edasi ja kuulsin asfaldile kukkuva telefoni heli, mingit müdinat, pöörasin ümber ja nägin, et erariietes ja maskides inimesed tõukavad Marõjat sellesse mikrobussi ja nad sõidavad minema,” rääkis Anastassia.

Telefoniga videot tegema ta ei hakanud, sest oli liiga lähedal ja kartis, et ka tema võetakse kinni.

Kalesnikava telefon kutsub, aga keegi toru ei võta, teatas Tut.by.

Koordinatsiooninõukogu pressiesindaja Anton Radnenkov ütles kell 10.13 Tut.by-le, et Kalesnikava oli üksi kesklinnas asju ajamas. Kell 11 ei saanud Radnenkovi enam telefoni teel kätte.

„Kus viibivad Marõja ja Anton ma ei tea ega saa nendega ühendust. Samuti ei ole sidet koordinatsiooninõukogu liikme, EPAM-i asepresidendi Maksim Begretsovi ja nõukogu täidesaatva sekretäri Ivan Kravtsoviga,” ütles koordinatsiooninõukogu liige Maksim Znak.