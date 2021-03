Peagi algavad inimkatsetused Soomes arendatava ninna pihustatava koroonavaktsiiniga

Vaktsiin põhineb Helsingi ja Ida-Soome ülikoolides läbiviidud uurimistööl ning ülikoolid osalevad ettevõttes Rokote Laboratories Finland asutajate ja omanikena, vahendab STT.

Ettevõtte asutajad ja juhatuse liikmed on vaktsiini arendajad, professor Seppo Ylä-Herttuala Ida-Soome ülikoolist, professor Kalle Saksela ja professor Kari Alitalo Helsingi ülikoolist ning diplomiinsener Pasi Kemppainen. Juhatuse esimees on Ylä-Herttuala.

Vaktsiin on loomkatsetel hästi toiminud ja katsetusi inimestel on kavas alustada mõne kuu jooksul. Katsetustel osalejad värvatakse digitaalselt, et katserühmad oleks rahvastikku esindavad.

Vaktsiini arendamist alustati eelmisel kevadel ja ülikoolides tehtud teadusuuringuid on rahastanud Soome Akadeemia.

„Tööd on loomulik jätkata ettevõttes, mis suudab vastutada näiteks kliiniliste katsetuste eest võimude eeldataval viisil,” ütles Ylä-Herttuala.

Ettevõte peab nüüd mitmel suunal läbirääkimisi finantseerimise üle, et kindlustada vaktsiini edasine arendamine.

Uue vaktsiini manustamismeetodiks valiti nina kaudu manustamine, sest viirus nakkub ka keskkonnast hingamisteede kaudu. Ylä-Herttuala sõnul näib nina kaudu manustatav vaktsiin andvat laialdasema immuunsusvastuse kui lihasesse süstitav vaktsiin.

Nina kaudu manustatava vaktsiini eelis lihasesse süstitava vaktsiini ees on ka manustamise lihtsus ja odavus.

Juba käimas olevad vaktsineerimised ei kõrvalda Soome vaktsiini arendajate sõnul uute vaktsiinide vajadust. Oodata on viiruse mutatsioonide tekitatavaid uusi nakatumislaineid.

„Viiruse genotüübi muutumist immuunsusvastuse vältimiseks oodatakse endiselt kiiresti jätkuvat. Meie vaktsiinis on juba arvesse võetud tähtsamad mutantviirused ehk Lõuna-Aafrika, Brasiilia ja Briti mutatsioon. Sellisele vaktsiinile saab küll nõudlust olema,” ütles viroloogiaprofessor Saksela.

