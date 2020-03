PBK uudistesaate keskmine vaatajaskond Lätis oli mullu 96 000

BMA turundusosakonna juht Sindija Frīdenberga selgitas, et muudatused puudutavad praegu ainult oma saadete tootmist, vahendab Läti Delfi.

„Kanal PBK jätkab oma tööd ja pakub vaatajatele mitmekülgset programmi. Meile teeb haiget, et välised asjaolud ei luba meil ajakirjanike tööd tagada. Programm „Latviiskoje vremja” läks eetrisse alates 2004. aastast. Uudisteteenistus on professionaalne meeskond, mis koosneb 33 inimesest. Neid usaldasid meie vaatajad, nad oskasid kutsuda vaatajates esile huvi sündmuste vastu riigis, kus elavad nemad ja nende lapsed. Me tahame tänada uudisteteenistuse töötajaid nende professionaalsuse, lojaalsuse ja toetuse eest nende 16 aasta vältel,” ütles Frīdenberga.

PBK uudisteteenistuse direktor Julia Pirogova rõhutas, et programmi „Latviiskoje vremja” aadressil ei olnud kõigi tööaastate jooksul ühtki pretensiooni sisu ja informatsiooni levitamise kohta, mis oleks võinud viia telekanali töö peatamiseni.

„Veelgi enam, PBK uudisteteenistus paistis kõik need aastad silma arvamuste mitmekesisusega poliitilistel ja sotsiaalteemadel. Kahjuks, olles uurinud variante, tuleb tunnistada, et kohaliku sisu tootmist jätkata on kujunenud tingimustes võimatu. Seetõttu jääb meil praegu üle vaid alles jäänud nädalad väärikalt töötada ja tänada kolleege, kes olid ja on osa sellest meeskonnast, kogu haldusfirma kolleege ja mis peamine, meie vaatajaid,” ütles Pirogova.

„Latviiskoje vremja” oli Läti venekeelse elanikkonna hulgas kõige populaarsem uudistesaade. 2019. aastal oli selle keskmine vaatajaskond 96 000.

BMA maksis eelmisel aastal Läti riigile makse üle 3,8 miljoni euro.