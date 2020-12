Parlamendi suutmatus eelarve vastu võtta viib Iisraeli erakorralistele valimistele

Peaminister Benjamin Netanyahu ja tema senine koalitsioonipartner, riigi lipuvärvidele viitava liikumise Sinine ja Valge juht Benny Gantz süüdistasid teineteist vaid seitse kuud toiminud valitsuse kokkuvarisemises.

"Sinine ja Valge taganes [algset koalitsioonilepet muutvast] kokkuleppest ja vedas meid koroonakriisi ajal asjatutele valimistele," ütles Netanyahu, kellest sai laupäeva õhtul esimene Covid-19 vastu vaktsineeritud iisraellane. "Me ei taha valimisi ja hääletasime nende vastu, aga me ei karda valimisi - sest me võidame," lisas ta.

Erukindral Gantz, viidates Netanyahu kohta käivatele korruptsioonisüüdistustele, ütles: "Mul on kahju, et peaminister on hõivatud oma kohtuprotsessiga ja mitte avaliku huviga ning on valmis kogu riigi läbi ebakindluse perioodi lohistama, selle asemel et tagada majanduslik stabiilsus ja majanduse taastamine".

Koroonaviiruse pandeemia esimese laine käiguga liitus Gantz aprillis Netanyahuga, mida kirjeldati toona kui "erakorralist" koalitsioonivalitsust. Samas oli Gantz teinud valimiskampaaniat sõnumiga, mis välistas koostöö Netanyahuga korruptsioonisüüdistuse arutamise ajal.

Uue, ärajäänud kokkuleppe kohaselt oleks Iisraeli peaministri amet kahe partei juhi vahel n-ö jagamisele läinud: esmalt 18 kuuks Netanyahule ja siis sama pikaks ajaks Gantzile. Keerulise tehingu tühistas parlamendi Knesseti suutmatus enne teisipäeva kesköist tähtaega eelarve osas kokku leppida.

Iisraeli opositsioonijuht Yair Lapid, kes viimastel valimistel tegi kampaaniat koos Benny Gantziga, kuid võttis toetuse tagasi pärast Netanyahu ja Gantzy koostööd, pöördus esmaspäeva õhtul Knessetis valitsusjuhi poole: "Härra peaminister, kes te teete nalja? Te ei hooli [koroonaviiruse] mutatsioonist. Te hoolite ainult [peaministri] rotatsioonist".

Arvamusküsitlused näitavad, et Benjamin Netanyahu partei Likud võib saada järgmistel valimistel kõige rohkem parlamendikohti. Uued valimised toimuvad CNNi teatel tõenäoliselt järgmise aasta 23. märtsil.