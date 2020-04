Pariisis keelati päevasel ajal väljas jooksmas käimine

Alates homsest ei lubata inimestel enam füüsiliste harjutuste tegemiseks kodust lahkuda kella 10-st hommikul kuni 19-ni õhtul, vahendab The Local.

Linnapea Anne Hidalgo ja linna politseiülem Didier Lallement teatasid täna ühiselt, et igaüks, kes tahab jooksma minna või muude füüsiliste harjutustega tegeleda, peab tegema seda enne kella 10 või pärast kell 19, „kui tänavad on üldiselt kõige vaiksemad“. Muul ajal on füüsilised harjutused keelatud.

„Jooksmas käimine on tervisele hea, aga mitte nii hea viiruse ohjeldamise jaoks,“ ütles Hidalgo raadiojaamale France Info.

Pariisi aselinnapea Emmanuel Grégoire täpsustas, et keeld ei puuduta koera jalutajaid või perega lühikestel jalutuskäikudel käimist.

„Tagasiside meie teenistustelt ja politseilt kohapeal on selge ja pidev,“ ütles Grégoire. „Korraga on väljas liiga palju inimesi ja tipptundidel liiga palju jooksjaid. Miski ei ole täiuslik: eesmärk on piirata riske piirates ülerahvastatust, mitte üldine keeld.“

Füüsiliste harjutustega on Pariisis lubatud tegeleda kord päevas üks tund ja ei tohi minna kaugemale kui üks kilomeeter kodust.

Näiteks jalgrattasõit spordi eesmärgil on täielikult keelatud, kuigi jalgrattaga tööle või poodi minek on lubatud. Keelatud on ka igasugused sportmängud.

Keelatud on ka minna teatud piirkondadesse nagu kõnniteed Seine’i jõe kallastel ning Bois de Vincennes ja Bois de Boulogne.

