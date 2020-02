Pariisi linnapea kandidaadi seksivideo avaldamise eest vahistati Vene skandaalse kunstniku naissõber

Nii Pavlenski kui ka de Taddeo peeti kinni laupäeval, aga politsei ei teavitanud algselt naise vahistamisest, vahendab BBC News.

De Taddeo vahistati süüdistatuna eraelu puutumatuse rikkumises ja isikliku kujutise levitamises ilma nõusolekuta, teatasid võimud.

Video tegi lõpu Benjamin Griveaux’ Pariisi linnapeaks kandideerimisele. See avaldati vähetuntud veebilehel, mis väitis, et 42-aastane Griveaux saatis intiimseid SMS-e ja video noorele naisele.

De Taddeod kahtlustatakse intiimse video vastuvõtjaks olemises, teatas ajaleht Le Figaro eile Pariisi prokuratuurile viidates.

2017. aastal Prantsusmaal varjupaika taotlenud Pavlenski teatas varem, et video avaldamise eest vastutab tema. Pavlenski peeti laupäeval kinni teise juurdlusega seoses. Nimelt uuritakse 31. detsembril Pariisis toimunud kaklust „tahtlikku vägivalda ja relva kasutades”.

Prokuratuur teatas hiljem, et de Taddeo, kes on väidetavalt olnud Pavlenskiga suhtes alates 2019. aasta jaanuarist, on vahi all video avaldamise pärast Griveaux’st, mis on Prantsusmaal laialdaselt hukka mõistetud.

Seotud lood: Skandaalse Vene kunstniku avaldatud seksisõnumid kõrvaldasid Macroni kandidaadi võitlusest Pariisi linnapea ametikohale

Enne de Taddeo kinnipidamist oli Griveaux esitanud eraelu puutumatuse rikkumise kaebuse.

Pavlenski on öelnud, et avaldas video poliitiku silmakirjalikkuse paljastamiseks.

35-aastane Pavlenski sai tuntuks 2013. aastal end munandikotti pidi Moskva Punase väljaku külge naelutamisega.