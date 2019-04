Pariisi Jumalaema kiriku tulekahju kutsus esile islamofoobsete vandenõuteooriate levitamise sotsiaalmeedias

Prantsusmaa võimud on välistanud tulekahju põhjusena süütamise ja terrorismi ning on teatanud, et see võis olla seotud käimas olnud restaureerimistöödega, vahendab NBC News.

Videod ja fotod lõõmavast katedraalist levisid kiiresti sotsiaalmeedias ja neid hakati kiiresti ära kasutama islamofoobse sõnumi edastamiseks. Need meeleolud jõudsid seejärel mõõdukamate konservatiivsete arvamusliidriteni, kes küsisid, kas tulekahju süüdati tahtlikult.

Mõned anonüümsed kasutajad kasutasid toimetamistarkvara vandenõuteooriate levitamiseks YouTube’is ja Twitteris ning nende kontod jäid aktiivseks, vaatamata korduvatele ümberlükkamistele ja raporteerimistele. Üks YouTube’i video, mida vaadati 40 000 korda, kujutas põlevat Jumalaema kirikut, millele oli lisatud „Allahu akbar” hüüdev meeshääl. Video audioosa pärineb aastaid vanast videost, mille võib leida, kui kirjutada Google’i otsingusse „Allahu Akbar Scream”.

Video postitanud konto, mille juures on valgete ülemvõimu sümboliseeriv avatar, on endiselt aktiivne.

USA Vanderbilti ülikooli antropoloogiaprofessor Sophie Bjork-James, kes tegeleb valge natsionalismi uurimisega, ütles, et muudetud videod ja jutupunktid on osa värbamisstrateegiast, aga need sobivad ka ideoloogiaga, mille kohaselt on käimas rassisõda.