Pariisi Jumalaema kirik oli täielikust hävingust 15-30 minuti kaugusel

Suurema katastroofi hoidsid ära Pariisi tuletõrjujad, kes riskisid oma eluga ja jäid põlevasse kirikusse, et tekitada veesein tule ja kahe torni vahele, vahendab Guardian.

Pariisi prokurör Rémy Heitz ütles, et esimene tulekahjualarm kõlas esmaspäeval kell 18.20, aga tuld ei leitud. Teine alarm tuli kell 18.43 ja siis leiti tuli katusel.

Pärast seda, kui põleng kuulutati täielikult kustutatuks, 15 tundi pärast selle algust, teatas Prantsusmaa siseministeeriumi riigisekretär Laurent Nunez, et kiriku karkass on päästetud. Ta ülistas tuletõrjujate tegevust, aga tunnistas, et katedraali saatus oli lahtine. „Nad päästsid hoone, aga see kõik sõltus 15-30 minutist,” ütles Nunez.

Põleng, mis sai alguses 93-meetrise haritorni jalamilt, levis mööda katedraali katusekonstruktsioone, mis koosnesid sadadest tammepuust taladest, millest mõned olid pärit 13. sajandist. Neid talasid nimetati tiheduse tõttu la forêt’ks (metsaks).

500 tuletõrjujat püüdsid seejärel hoida ära leekide levimise kahele kellatornile. Kui tornide puidust sisu oleks tuld võtnud, oleksid kellad, millest suurim on 13 tonni kaaluv Emmanuel, alla kukkunud, mis oleks võinud põhjustada tornide kokkuvarisemise.

Politsei ja tuletõrje tegelevad edasi 850-aastase hoone seisundi ja ohutuse hindamisega.

Arhitektid on leidnud kolm peamist auku hoone karkassis, haritorni asukohas, ristlöövis ja põhjalöövi võlvis. Enamik puidust katusetaladest on põlenud ja osa betoonvõlvidest, mis toetavad katust, kokku varisenud.

Marmorpõrandat katab tuhk ja kustutusvesi. Nicolas Coustou skulptuur „Pietà” näib olevat terveks jäänud.