Parempopulistid saavutasid kahe Ida-Saksa liidumaa valimistel teise koha

Saksamaa liidukantsleri Angela Merkeli Kristlik-Demokraatlik Liit (CDU) jääb tugevaimaks erakonnaks Saksimaal, kus kogus üle 32% häältest. Brandenburgis 15,6%, vahendab Deutsche Welle.

Saksamaa Sotsiaaldemokraatlik Partei (SPD) säilitas juhtpositsiooni Brandenburgis 26,2%-ga häältest. Eelmistel valimistel oli SPD tulemus 31,9%. Saksimaal toetas SPD-d vaid 7,7% valijatest.

AfD suurendas toetust mõlemal liidumaal, saavutades 27,5-protsendise toetuse Saksimaal ja 23,5-protsendise toetuse Brandenburgis. Kuigi need tulemused näitavad suurt hüpet võrreldes 2014. aasta tulemustega, kui erakond oli vaid aasta vana, on need väga sarnased AfD skooridega samadel liidumaadel viimastel Bundestagi valimistel 2017. aastal.

Ida-Saksamaal nõrgad rohelised saavutasid 10,7-protsendise toetuse Brandenburgis ja 10,4-protsendise toetuse Saksimaal.

Et SPD ja CDU toetus langeb jätkuvalt, muudab see, et kõik teised erakonnad on tõotanud AfD-ga koostööd mitte teha, ja see, et hääled jagunesid väiksemate erakondade vahel suhteliselt võrdselt, koalitsioonide moodustamise mõlemal liidumaal ilmselt keeruliseks.

Kuigi AfD toetus jäi mõlemal liidumaal samaks kui 2017. aasta Bundestagi valimistel, rõõmustas erakonna juht Alice Weidel tulemuste üle Twitteris, kuulutades, et AfD on „rahvapartei”, ja tänas valijaid.