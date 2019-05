Paremäärmuslased levitavad Facebookis vaenu õhutavat sisu miljonitele inimestele Euroopas

Facebook, mis on hädas oma platvormi puhastamise ja maine päästmisega, on juba enne Euroopa Parlamendi valimisi maha võtnud kontosid umbes kuue miljoni jälgijaga. Uurimine käib veel sadade kontode üle, millel on Avaazi teatel 26 miljonit jälgijat, vahendab Guardian.

Kokku teatas Avaaz enam kui 500 kahtlasest grupist ja Facebooki leheküljest, mis tegutsevad Prantsusmaal, Saksamaal, Itaalias, Suurbritannias, Poolas ja Hispaanias. Enamik neist kas levitasid valeuudiseid või kasutasid võltslehekülgi ja -profiile oma toetatud erakondade või lehekülgede sisu kunstlikuks võimendamiseks Facebooki reeglite vastaselt.