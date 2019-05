Pärast Putini toetuse kukkumist võtsid sotsioloogid kasutusele uue metoodika

VTsIOM täiendas oma metoodikat pärast seda, kui presidendi pressisekretär Dmitri Peskov teatas, et Kreml ootab sotsioloogidelt analüüsi „andmete korrelatsiooni” kohta. „Kuidas saab langeda usaldusreiting ja samas kasvada valijareiting?” küsis Peskov. Valijareitingut küsitakse küsimusega „Kelle poolt te hääletaksite, kui valimised toimuksid sel nädalavahetusel?”.

Samuti küsitlusi korraldava Levada Keskuse direktori asetäitja Deniss Volkov arvab, et uus metoodika on võimudele mugavam tänu kõrgematele näitajatele presidendi usaldamise kohta. Volkov arvab, et sellistes tingimustes kalduvad küsitletud rohkem ühiskondlikult heakskiidetud vastuste poole.