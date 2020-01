Pärast kuus aastat kadunud olemist ilmus taas välja Kim Jong-uni tädi

„Tähtsate ametnike äkiline väljailmumine sellises režiimis nagu Põhja-Korea oma on alati tohutult tähtis,” ütles Washingtoni Stimsoni Keskuse Põhja-Korea juhtkonna ekspert Michael Madden. „Isegi kui tal ei ole režiimis poliitilist ametit või formaalset positsiooni, on selline avalikkuse ette ilmumine vennapojale toetuse avaldamise avalik demonstratsioon. See on Kimi perekonna ühtsuse tugev väljendus.”

Enne avalikkuse eest kadumist oli Põhja-Korea riigi asutaja Kim Il-sungi noorim tütar Kim Kyong-hui neljatärnikindral ja poliitbüroo liige.

Väidetavalt oli Kim Kyong-huil oluline osa Kim Jong-uni kasvatamisel oma 2011. aastal surnud isa järglaseks.