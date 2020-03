Pärast kerget langust püstitas päevane surnute arv Hispaanias uuesti rekordi

Kokku on Hispaanias nüüd Covid-19-sse surnud 8189 inimest. Nakatumisjuhtumite arv kasvas 94 417-ni. Kokku 5607 inimest on vajanud intensiivravi ning 19 259 on paranenud ja haiglast välja lastud, vahendab El País.

Viimane päevane surmade arv purustas lootuse, et suremus on Hispaanias langusteel. Pühapäeval registreeriti 838 ja eile 812 surmajuhtumit.

Madridi regiooni valitsusjuht Isabel Díaz Ayuso teatas Twitteris, et seni on haiglast välja lastud 9300 koroonaviiruse patsienti. Viirus on tabanud Hispaanias kõige rängemini just Madridi regiooni.

Kataloonias võidakse vanglast vabastada 2017. aasta iseseisvumiskatse juhid. Kataloonia justiitsministeerium kutsus vangladirektoreid analüüsima, kas kinnipeetavad, kes pääsevad praegu päevaks vabadusse, võidaks kodudesse üle viia, et kahandada vanglate elanikkonda ja minimeerida nakatumisriski. See võib tähendada, et sellised poliitikud nagu Kataloonia endine asepeaminister Oriol Junqueras, võivad koju pääseda.

Eile saabus Madridi lähedale Torrejón de Ardozi lennuväljale Hiinast Shanghaist Hispaania sõjaväelennuk, mis tõi hädavajalikke meditsiinitarbeid, sealhulgas miljon koroonaviiruse kiirtesti.