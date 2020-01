Paraguay vanglast põgenes 75 ülimalt ohtlikuks peetavat kinnipeetut

Vangid kaevasid maa-aluse tunneli, milles oli valgustus, nagu me näeme filmides, teatas politsei esindaja Elena Andrada, vahendab AFP.

Ametnikud leidsid kongidest kuni 200 kotitäit mulda.

Arvatakse, et vangla juhtkond oli põgenemisplaanist teadlik, teatas justiitsminister Cecilia Pérez, kelle sõnul pidid ettevalmistused kestma nädalaid.

„On ilmne, et personal ei teadnud midagi ega teinud midagi,” ütles Pérez.

Pérezi sõnul on piirilinnas Pedro Juan Caballeros asuva vangla direktor ja veel kuus ametnikku vallandatud.

Paraguay siseminister Euclides Acevedo ütles, et tunnel võis olla mõeldud petteks, et varjata ametnike kokkumängu vangidega, ning on võimalik, et vangidel lasti lihtsalt vangla peaväravast välja kõndida.

Põgenenute hulgas on Brasiilia mõjukaima narko- ja relvaärijõugu Primeiro Comando da Capital (PCC) liikmed.

„Need on ülimalt ohtlikud inimesed,” ütles Paraguay peaprokurör Sandra Quiñónez väljaandele Monumental.

Põgenemiseks kasutatud viie väikebussi põlevad vrakid leiti üle piiri asuvast Brasiilia linnast Ponta Porast.

Brasiilia justiitsminister Sérgio Moro ütles, et on valmis Paraguayd põgenike kinnivõtmisel aitama.