Panamas leiti seitsme noore surnukehad, võimalik relvastatud rünnak

Ohvrid – neli naist ja kolm meest vanuses 17-22 eluaastat – leiti pealinnast Panama Cityst 80 km põhja pool asuva Gatuni järve lähedalt. Nad olid olnud 14-liikmelises grupis, kes tegi retke järve äärde.

Seitse pääsenut rääkisid, et gruppi ründas kaks relvastatud meest. Prokuratuuri andmeil on arreteeritud üks inimene, teatas BBC.

Panama prokurör Adolfo Pineda ütles ajakirjanikele, et mõnedel ohvritel oli laskerelvade kasutamisele viitavaid vigastusi. "See on tõesti kõigist vaatepunktidest šokeeriv juhtum," ütles ta. Rünnaku motiiv on veel määratlemata.

Võimud otsivad läbi piirkondi, kus surnukehad avastati. Väidetavalt leiti viis surnukeha järve kaldal asuvast varjualusest ja kaks ülejäänud eemalt.

Gatuni järv loodi veidi enam kui sada aastat tagasi Panama kanali rajamise ajal.