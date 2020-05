Pakistani suurimas linnas Karachis kukkus alla reisilennuk 107 inimesega pardal

Airbus A320 kukkus alla elamupiirkonda Karachis, teatas Pakistani tsiviillennundusametkond.

„Lennuk kukkus alla Karachis. Me püüame saada reisijate arvule kinnitust, aga esialgselt on see 99 reisijat ja kaheksa meeskonnaliiget,” ütles lennundusametkonna esindaja Abdul Sattar Khokhar.

Lennuk valmistus maanduma, kui kukkus alla Karachi Model Colony piirkonna lähedal umbes 3,2 kilomeetri kaugusel Jinnah’ rahvusvahelisest lennuväljast.

Pakistani armee teatel saabus õnnetuskohta päästetöödele armee kiirreageerimisüksus.

The PK 303 from Lahore to Karachi has crashed just before landing the officials confirm. The Airbus A320 went down onto the residential quarters, houses also damaged. pic.twitter.com/I3gu3kIL9W