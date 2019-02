Pakistani peaminister Khan: India piloot vabastatakse rahužestina

Khan esines selle avaldusega täna parlamendi mõlema koja liikmete ees, kes olid kogunenud arutama pingelist olukorda Pakistani ja India vahel vaidlusaluses Kashmiris, vahendab Associated Press.

Khan ütles, et püüdis eile saata India peaministrile Narendra Modile sõnumit, et soovib pingeid lõdvendada.

Khan kordas ka läbirääkimiste pakkumist New Delhile, öeldes, et see on ainus viis kõigi küsimuste lahendamiseks.