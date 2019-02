Pakistani õhuruum on teist päeva suletud, mis häirib tuhandeid tsiviillende üle maailma

Teised lennufirmad suunasid oma lende ümber ja mõned lennukid pidid tegema tankimiseks vahemaandumisi, sest teekond pikenes.

Singapore Airlines teatas, et mõned lennud Singapurist Londonisse peavad vahepeal tankima kas Dubais või Mumbais.

Lennuliikluse jälgimise ettevõtte Flightradar24 kaart näitas eile Pakistani õhuruumi täiesti tühjana. Võrdluseks on juures kuu aja tagune pilt.

Current flight activity above India and Pakistan vs one month prior. Pakistani airspace is currently closed to all traffic and traffic in India restricted from certain airports.



🗺 https://t.co/XZQTqbPAJ1 pic.twitter.com/roRwY7pK1U