Pakistan saadab Kashmiri tüli tõttu India suursaadiku välja ja peatab kahepoolse kaubanduse

Samuti teatas Pakistani valitsus eile, et kõik kahepoolsed kaubasidemed Indiaga peatatakse ja üle vaadatakse ka muud Indiaga kehtivad lepingud. Bloomberg märgib, et mõlema riigi majanduse suurust arvestades ei ole nende vaheline kaubandus kuigi olulise tähtsusega. Mulluseks kaubavahetuse käibeks oli ainult 2,5 miljardit dollarit aastas, mis teeb 3% Pakistani kaubavahetusest ja vaid 0,3% India omast.

Kahe riigi tüli tingis India valitsuse esmaspäevane otsus kaotada Kashmiri ja Jammu osariigi autonoomia. Nii Indial kui Pakistanil on üksteise peale Kashmiri alade pärast territoriaalsed nõudmised.

Reuters teatab, et Kashmiri suurima linna Srinagari tänavad olid eile kolmandat päeva järjest inimtühjad ja peaaegu kõik poed suletud. Tänavatel piiravad inimeste liikumist relvastatud politseinike ja sõdurite kontrollpunktid. Politsei ja kohalike elanike teatel on väikesed rühmad kohalikke noori sõdureid siin-seal kividega pildunud, millele politsei vastas pisargaasiga. Neljakesi või suurema rühmaga tänaval liikuda on keelatud.

Telefoni-, televisiooni- ja internetiteenuste pakkumine on tugevalt häiritud. Öösiti patrullivad tänavatel politseiautod, kus asuvatelt valjuhäälditelt manitsetakse inimesi majadesse jääma.