Pakistan hoiatas oma territoriaalvetele lähenenud India allveelaeva

Pakistani merevägi teatas täna oma avalduses, et India allveelaeva ei võetud sihikule, „pidades silmas Pakistani rahupoliitikat”, millega tahetakse pingeid New Delhiga leevendada, vahendab Associated Press.

Pakistani mereväe esindaja sõnul anti hoiatus eilse vahejuhtumi käigus allveelaevale edasi. Allveelaev eemaldus seejärel.

Pinged suurenesid eelmisel nädalal, kui India korraldas õhurünnaku Pakistani territooriumil. Pakistan vastas ning tulistas alla kaks India sõjalennukit ja pidas kinni piloodi, kes hiljem Indiale üle anti.