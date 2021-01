Pakaselises Madridis suutsid inimesed päevaga jääl murda 1200 luud

Ilma tõttu on Hispaanias kokku surnud vähemalt seitse inimest. Kaks viimast ohvrit olid kodutud Barcelonas, vahendab BBC News.

Mägedes Madridist idas, Molina de Aragónis ja Teruelis lages temperatuur -25 kraadini. Tegemist oli vähemalt viimase 20 aasta külmima ööga.

Molina de Aragón asub Madridist 197 kilomeetri kaugusel ja koht õigustas oma nime „Hispaania Siber”.

Kohaliku elaniku Yoli Asensio sõnul on sellist külma oodata veel paar päeva. Igapäevane elu on keeruline, on palju lund, ligipääs majadele ja teedele on blokeeritud ning mõned eakad on kukkunud.

Lisaks kahele surmajuhtumile Barcelonas on teada veel vähemalt viie inimese surm külma tõttu. Kaks on surnud Madridis, kaks Málagas ja üks Zaragozas.

Öine temperatuur Madridis endas langes -16 kraadini ja pealinna haiglatel, mis on niigi koroonaviiruse tõttu suure koormuse all, oli raskusi jääl libastunud inimeste luumurdude lappimisega.

Tervishoiuallikad teatasid ajalehele El Mundo, et eile oli Madridi regioonis 1200 luumurrujuhtumit, mille olid põhjustanud õnnetused libedal jääl, keskmiselt 50 tunnis.

Elektrikatkestus peatas ajutiselt Madridi-Barcelona kiirrongiliikluse, aga see on nüüdseks taastunud.

Madridi Barajase lennuväljal jäi nädalavahetusel ära ka lende. Endiselt on palju hilinemisi.

Ajalehe El País teatel töötas 1300 lumerookimissõidukit, mis suutsid 24 tunniga puhastada 12 100 kilomeetrit teid, vältides nii nende jäätumist.