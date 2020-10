Paavsti sõnutsi peaksid samasoolised paarid saama tsiviilliite sõlmida

“Homoseksuaalsetel inimestel on õigus olla osa perekonnast. Nag on jumala lapsed ja seega on neil õigus perele,” ütles paavst dokumentaalis “Francesco”. Paavst lisas, et kedagi ei tohi tema sättumuse tõttu õnnetuks teha.

“Peame looma tsiviilliidu seadused. Sedasi on nad [homoseksuaalsed inimesed] seadusega kaitstud,” teatas ta.