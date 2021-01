Paavst palus ameeriklastel rahuneda

„Ma kordan, et vägivald on alati ennasthävitav. Vägivallaga ei saavutata midagi, aga kaotatakse ohtralt,“ ütles paavst oma pühapäevases pöördumises.

Ta leidis, et sündmused Kapitooliumis tuleks ühiselt hukka mõista. „Meil tuleb mõista ja mõtiskleda, õppida, kuidas vältida selle kordumist, õppida ajaloost,“ sõnas paavst.

Ta väljendas oma „hämmingut“, et sellises „distsiplineeritud demokraatias“, nagu on USA, sai midagi sellist juhtuda. „Aga see on reaalsus, et isegi küpsemates ühiskondades on alati midagi valesti, midagi, mis paneb inimesi minema teele kogukonna, demokraatia ja üldise hüvangu vastu.“

Kirikupea väljendas siiski lootust, et vägivald tõi probleemi ilmsiks ja aitab seda lahendada.