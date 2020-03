Paavst Franciscus peab koroonaohu tõttu iganädalase palve video teel

"Palvet edastatakse otseülekandena Vatican News'i kanalil ja Püha Peetri väljaku ekraanidel," teatas paavsti esindaja laupäeval pressiavalduses.

Vatikan lubas ka üle vaadata 83-aastase paavsti ajakava, et "vältida uue haiguse Covid-19 levikut". Argentiinast pärit paavst on enam kui nädal aega kannatanud külmetuse käes, ent Vatikani ametnike sõnul pole tegemist koroonaviirusega.

Vatikan teatas reedel, et linnriigi tervishoiuteenistuse hoole all olev patsient on nakatunud koroonaviirusega. Vatikani pressiesindaja Matteo Bruni sõnul avastati juhtum neljapäeval ning selle tõttu on Vatikani kliinikutes alustatud ulatuslikku desinfitseerimist.

Vatikan teatas varem, et 83-aastasel paavstil on „kerge tõbi”, kuid ta jätkab töö tegemist, eelistades tervenemiseni jääda Santa Marta lähedusse, mis on tema elukoht Vatikanis.