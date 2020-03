Paavst Franciscus naasis pärast haigust avalikkuse ette

83-aastane roomakatoliku juht ilmus pühapäeval Vatikani apostelliku palee aknale, et pöörduda tuhandete inimeste poole Püha Peetri väljakul oma iganädalase jutluse pidamiseks, vahendab uudisteagentuur Reuters.

Vatikan teatas neljapäeval, et 83-aastasel paavstil on „kerge haigus” ja ta jätkab täna muu töö tegemist, kuid eelistab jääda Santa Marta lähedusse, mis on tema elukoht Vatikanis.

Vaid päev varem missal võis näha paavsti köhimas ja nina nuuskamas.

Haigestumine pälvis tavapärasest suuremat tähelepanu, sest Itaalias puhkes mõne nädala eest koroonaviiruse epideemia, millesse on tänaseks nakatunud üle tuhande ja surnud vähemalt 29 inimest. Juhtumeid on olnud ka Roomas, kus Vatikan asub.

Franciscusel on olnud viimasel ajal tihe graafik. Haigestumiseelse audientsi ajal kätles Franciscus esireas seisnud usklikega, suudles Püha Peetri väljakul last ja tervitas külas viibinud piiskoppe.