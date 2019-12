Paavst Franciscus missal: Jumal armastab meist ka kõige halvemaid

Vatikani Püha Peetri basiilikasse kogunes paavsti jõululaupäeva missat kuulama mitutuhat inimest, vahendab uudistekanal BBC.

"Teil võib olla valesid arusaamu, olete võib-olla kokku keeranud täieliku jama... aga Issand armastab teid endiselt," ütles katoliku kiriku pea.

Tema märkust tõlgendati kui viidet kiriku skandaalidele, sh alaealiste seksuaalsele kuritarvitamisele, mille teemal paavstil on tulnud tänavu korduvalt sõna võtta. Ta on lubanud, et teeb lõpu aastakümnete pikkusele seksuaalkuritegude maha vaikimise poliitikale.

Juba täna, esimesel jõulupühal naaseb Franciscus Püha Peetruse basiilikasse, et edastada maailmale traditsiooniline paavsti jõulupühade läkitus Urbi et Orbi.