Paavst Franciscus jättis „kerge haiguse” tõttu ära tänaseks plaanitud missa

Vatikan teatas, et 83-aastasel paavstil on „kerge haigus” ja ta jätkab täna muu töö tegemist, kuid eelistab jääda Santa Marta lähedusse, mis on tema elukoht Vatikanis, vahendab Associated Press.

Eilsel missal võis paavsti näha köhimas ja nina nuuskamas.

Itaalias on samal ajal koroonaviiruse puhang, millesse on nakatunud üle 400 inimese. Roomas on seni olnud kolm haigusjuhtumit, aga need patsiendid on terveks saanud.

Franciscusel on olnud viimasel ajal tihe graafik. Eile oli tal avalik audients ja hiljem missa.

Audientsi ajal kätles Franciscus esireas seisnud usklikega, suudles Püha Peetri väljakul last ja tervitas külas viibinud piiskoppe.