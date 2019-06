Oxfordi ülikool sai 150-miljonilise annetuse tehisintellekti eetikaga tegelemiseks

Schwarzman sõnul "on oluline, et mäletaksime, mida tähendab olla inimene". "Miks me siin oleme? Millised on meie väärtused? Kuidas tehnoloogia sellega suhestub ja sellesse suhtub? Me peaksime soovima, et see muudaks ühiskonda positiivsemaks ja produktiivsemaks, ja tehnoloogial ei tohiks ka lubada lihtsalt teha kõike, mida hing ihkab, puhtalt sellepärast, et see on võimalik."

Hiljuti annetas Schwarzman ka Massachusettsi Tehnoloogiainstituudile (MIT) 350 miljonit USA dollarit (312 miljonit eurot), et see saaks luua keskuse kübervaldkonna ja tehisintellekti uurimiseks.