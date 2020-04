Oxfordi professor: koroonaviiruse vaktsiin võib olla valmis sügiseks

Oxfordi ülikooli vaktsinoloogiaprofessor Sarah Gilbert ütles ajalehele The Times, et ta on “80 protsenti kindel”, et tema meeskonna väljatöötatav vaktsiin toimib ning inimkatsed selle väljaselgitamiseks peaksid algama juba järgmisel nädalal.

The Timesi teatel on Briti valitsus nõus rahastama miljonite annuste tootmist juba enne vaktsiini käikulaskmist, kui tulemused näivad lootustandvad. See võimaldaks vaktsiini avalikkusele kättesaadavaks teha nii pea, kui töö selle efektiivsuse tõestamisel lõpule jõuab.

Ministrid näevad küll vaeva, et leida sobiv strateegia piirangute leevendamiseks, ent pikaajalised lootused normaalsesse ellu naasmiseks on jätkuvalt vaktsiinil.

Isegi kui koroonaviiruse leviku peatamise meetmeid lähinädalatel leevendatakse, usuvad ametnikud, et ilma vaktsiinita tuleks veel pikaks ajaks jätta kehtima mõni sotsiaalse distantseerimise nõue, näiteks kodust töötamine või riskirühma kuuluvate inimeste ühiskonnast eraldamine.

Professor Gilberti meeskond on üks kümnetest kogu maailmas, kes üritavad leida vaktsiini, ja on Suurbritannias kõige arenenum. Nad on töötanud seitse päeva nädalas, et kiirustada läbi erinevate ette nähtud arenguetappide.

"Ma arvan, et on suur tõenäosus, et see toimib, tuginedes sellele, mida oleme seda tüüpi vaktsiinidega suutnud saavutada," ütles ta. "Ma ei paku lihtsalt huupi ning iga nädala möödudes on meil rohkem andmeid, mida vaadata... Tõenäosuseks pakuksin oma isiklikul hinnangul 80 protsenti."

Küsimusele, kas toimiva vaktsiini valmimise kõige optimistlikum stsenaarium on september, vastas Gilbert: "Jah ja me peame seda tegema." Tema sõnul saavutatakse läbimurre sügiseks juhul, kui "kui pea kõik läheb ideaalselt".

Ta lisas siiski: "Keegi ei saa lubada, et see töötab." Miljonite annuste valmistamine võib võtta mitu kuud ja professor Gilbert rõhutas, et ta rääkis valitsusega tootmise alustamisest veel enne lõplike tulemuste selgumist.

Koroonaviirus SARS-CoV-2 Inimesed, kes kahtlustavad nakatumist koroonaviirusega, peaksid võtma ühendust oma perearstiga, küsima nõu perearsti nõuandeliinilt 1220 (välismaalt +372 634 6630) või koroonaviirusega seotud küsimuste jaoks loodud numbril 1247 või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril 112 .

(välismaalt +372 634 6630) või koroonaviirusega seotud küsimuste jaoks loodud numbril või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril . Olulised telefoninumbrid: 1247 – Käitumisjuhised eriolukorras toimetulekuks ja koroonaviirusega seotud küsimustes (24h, tasuta) 1220 – Perearsti nõuandetelefon eesti ja vene keeles, pakub meditsiinialaseid nõuandeid ja konsultatsiooni (24h, tasuta) 53 01 9999 – Välisministeeriumi konsulaarinfo, kui oled välismaal hätta jäänud (24h) 112 – Hädaabinumber kiirabi, pääste ja politsei kutsumiseks (24h, tasuta)

COVID-19 sümptomid on sarnased gripi sümptomitele. Viiruse levinumad sümptomid on köha, palavik ja hingamisraskused .

. Parim kaitse nakkushaiguse leviku vastu on käte pesemine ja inimestega kontaktist hoidumine .

ja inimestega . Valitsus kehtestas viiruse kiire leviku tõttu 1. maini eriolukorra. Loe lähemalt, mida see kaasa toob!

Pärast välismaalt naasmist peavad nii Eesti elanikud kui ka välisriigi kodanikud olema kaks nädalat isolatsioonis. Loe lähemalt Välisministeeriumi kodulehelt!

peavad nii Eesti elanikud kui ka välisriigi kodanikud olema kaks nädalat isolatsioonis. Loe lähemalt Välisministeeriumi kodulehelt! Loe lähemalt koroonaviirusest Terviseameti kodulehelt!