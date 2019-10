Otsustavad tunnid: Johnsoni kannapööre avas tee viimase hetke läbimurdeks enne Brexitit

Täna, välkkõneluste päeval ütlesid EL-i allikad, et kuningriigi peaminister möönis, et Iiri saarele ei saa tulla tollipiiri - see on tähendusrikas samm kõrvale tema varasematest seisukohtadest, vahendab uudistekanal The Guardian.

Muutus saabus pärast seda, kui Euroopa ametnikud rääkisid uuest lootusest kokkuleppe saavutamiseks, andes rohelise tule sellele, mida mõned diplomaadid kirjeldasid kui nn tunneli-arutelu, kus väike läbirääkijate seltskond koguneb intensiivseteks kõnelusteks, et leida läbimurre.

Toorid, nende põhjaiirlastest partnerid ja Euroopa Uurimisrühm (ERG) avaldasid hiljem avaldused, milles lubati paindlikkust, hoides elus lootust, et Johnson võib alamkojas saavutada uuele leppele parlamendi alamkoja toetuse.

Kuid keset jätkuvat skepsist, et kokkuleppe võiks niivõrd lühikese aja jooksul läbi suruda, seisab peaminister silmitsi meeletu võidujooksuga, et leida oma värsketele ettepanekutele toetus Brüsselis või kodumaal.

Reedel keeldus Johnson kaks korda eitamast, et Põhja-Iirimaa võiks pärast Brexitit endiselt ELi tolliterritooriumi alla kuuluda.

"Ma arvan, et oleks vale, kui annaksin läbirääkimistele jooksvaid kommentaare," ütles ta. „Ma arvan, et vaadake kõike seda, mida ma olen varem öelnud, suure tähelepanuga. Arvan, et saate sellest ise järeldused teha. Kuid laske meie läbirääkijatel edasi minna.”

Johnson lisas: „Ma võin teile kindlasti öelda, et mitte mingil juhul ei soovi me tulemust, mis kahjustaks kogu Suurbritannia võimet Brexitit täiel määral ära kasutada, ja ma arvan, et just seda inimesed ootavad, ja seda on minu meelest võimalik saavutada.”