Otsustav voor: poolakad hääletavad valimistel, mis tõid esile riigi sügava lõhestatuse

Valitsev rahvuslik Õigluse ja õiguse (PiS) partei liitlane, president Andrzej Duda seisab vastamisi pealinna Varssavi meeri Rafal Trzaskowskiga pärast kampaaniat, mis oli täis teravalt vastandlikke tulevikuvisioone, vahendab uudisteagentuur Reuters.

48-aastase Duda tagasivalimine on ülioluline, kui PiS soovib süvendada kohtureforme, mida Euroopa Liit on kritiseerinud kui poliitilise kontrolli suurendamist kohtute üle. Presidendil on vetoõigus ja Trzaskowski, kes on öelnud, et soovib avatumat Poolat, on lubanud, et kui ta võidab, blokeerib ta seaduseelnõud, mis tema arvates kahjustaks demokraatlikke norme.

"(Tänavused valimised) on olulised, sest neil on märgiline mõju Poolale järgmiseks 30 aastaks," ütles 60-aastane arst Przemyslaw Bochenski Reutersile Varssavi põhjaosas asuvas valimisjaoskonnas.

"Kui me ei võta praegu õiget suunda, kardan ma, et Poola demokraatia ja Poola, mille me kõik koos oleme üles ehitanud, kukub kokku."

Arvestades, et Poola presidendil on vähe täidesaatvaid volitusi, on ebatõenäoline, et Trzaskowski suudaks tuua olulisi muutusi. Kuid presidentuuri opositsiooni kätte jõudmine sarnaselt parlamendi ülemkojaga tähendaks, et PiSi võimalused oma tegevuskava ellu viia muutuks ahtamaks.

Valimisjaoskonnad suletakse kell 19, misjärel on oodata lävepakuküsitluste tulemusi.

Duda on ennast nimetanud Poola katoliiklike väärtuste kaitsjaks ja paistnud silma heldete sotsiaaltoetusprogrammidega, mis on olnud elumuutvad paljude jaoks, eriti riigi vaesemates maapiirkondades.

"Usun, et suudame ehitada Poola, millest unistame, õiglase Poola, rikka Poola, tugeva Poola ... Poola, mis suudab kaitsta nõrku ega pea kartma tugevat," ütles ta reedel oma toetajatele.

Ehkki Duda lubab seista nõrkade vastu, väidavad kriitikud, et tema kampaania on tuginenud ka homofoobiale ja antisemitismile. Ta on võrrelnud seda, mida ta nimetab "LGBT-ideoloogiaks", nõukogudeaegse kommunistliku indoktrineerimisega, samal ajal kui valitsuse suuvoodrist riigitelevisioon on Trzaskowski ründamiseks kasutanud Poolas tundlikku juudivarade tagastamise teemat.