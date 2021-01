OTSEPILT | Tuhanded trumpi toetajad tungisid Kongressi hoonesse, väidetavalt avati ka tuli

Tuhanded protestijad tungisid kella 21 ajal läbi politseinike ahela Kapitooliumi juurde ja mitmetel on õnnestunud ka hoonesse sisse tungida, vahendab CNN.

Väidetavalt toimus hoones ka tulistamine. Rahvasaadikud evakueeriti.

Tegu on Trumpi toetajatega, kes keelduvad leppimast presidendivalimiste tulemustega. Proteste on üle riigi.

Neid on innustanud istuv president Trump ise, kes väidab, et toimus ulatuslik valimispettus, mistõttu tema peaks presidendina jätkama. Ta ärgitas veel täna asepresident Mike Pence'i, et too ei toetaks valimistulemuste kinnitamist.

Vahetult enne kongressi kogunemist tegi Pence aga avalduse, kus rõhutas, et ei saa alluda Trumpi nõudmistele. Ta viitas, et tal on täna pigem tseremoniaalne roll ning ta ei astu oma volitustest üle. Ta märkis, et tal pole õigust hakata 2020. aasta valimiste tulemust muutma.

Uudis on täiendamisel.