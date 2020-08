OTSEPILT | President Kaljulaid ja Leedu riigipea annavad ülevaate tänasest kohtumisest

Kohtumisel Leedu presidendiga arutatakse nii Eesti ja Leedu kui Balti riikide koostööd Euroopa Liidus ja ka ühiste taristuprojektide elluviimisel, energiapoliitikat ning regiooni julgeolekut. Üheks riigipeade aruteluteemaks on kindlasti ka olukord Valgevenes, kus toimuva on mõlemad presidendid juba hukka mõistnud.

Ärileht kirjutas, et tegu on lepitusvisiidiga. Mmletatavasti ei ilmunud Nauseda vahetult pärast jaanipäeva Kuressaares toimunud Balti riigipeade kohtumisele, kuigi oli lubanud kohale tulla. Sellega näitasid leedukad, mida nad arvavad eestlastest ja lätlastest, kes ei toeta nende (paljuski poliitilist) võitlust Valgevene Astravetsi tuumajaama ehituse vastu ja Venemaalt pärineva elektri kasutamist boikoteerida ei taha.

Nüüd kutsusid leedukad Kaljulaidi aga lepitusvisiidile - presidendi kantselei teatel tuli kohtumiseks initsiatiiv just Leedu poolt. Presidendi välisnõuniku Lauri Kuusingu selgituste kohaselt ongi kohtumine selleks, et "tekkinud olukord sirgeks rääkida", millega Kuusing ilmselgelt viitab varasuvisele intsidendile.

"Diplomaatias on rääkimine alati tulemuslikum kui solvumine, ja seda joont on president Kaljulaid hoidnud kogu oma senise ametiaja jooksul. Meie eesmärk on Balti koostööd jätkuvalt edendada ja hoida suhteid mitte üksnes töiste, vaid ka sõbralike ja sisukatena," kinnitas Kuusing.