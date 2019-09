OTSEPILT | Maksimaalne torm tabas Bahama saarestikku, ent seejärel hakkab orkaan Dorian vaikselt raugema

Mis on orkaani tagajärjed, annavad aimu Abacolt postitatud videod. Veetulvad on paljud külad üle ujutanud, majadest on järel vaid rusud. Hukkunutest ja vigastatutest praegu ametlikke teateid pole. Sealne tuletõrjeteenistus märkis, et praeguses olukorras on kõige olulisem keskenduda sellele, kuidas katastroofi tagajärgedega tegeleda, paanikaks pole aega.

Riiklik orkaanikeskus kutsus Bahama elanikke üles jääma siseruumidesse, kui silm - tormi kõige rahulikum osa - möödub. Nimelt on tormi keskpunkt ühtlasi ka tormi kõige vaiksem osa ja seal olles võib päeval näha sinist taevast ja öösel tähti. Tormi kõige ohtlikum osa on aga silmaümbrus, kus tuul puhub maksimaalse kiirusega.

More heartbreaking video coming out of Abaco Islands this afternoon as the eye of #Dorian moves over the area presently pic.twitter.com/YpDqVAxBfF — TTWeatherCenter (@TTWeatherCenter) September 1, 2019

More video of the catastrophic damage across the Abacos Islands, Bahamas due to #Dorian pic.twitter.com/UuPXnaa9hF — TTWeatherCenter (@TTWeatherCenter) September 1, 2019

Ameeriklased on mures, mis saab edasi

Varem kardeti, et sellest saab hoopis kõige võimsam Floridat tabanud torm viimase kolme aastakümne jooksul, kuid nüüdseks on selge, et ta sealset rannikut nii rängalt ei räsi. Küll aga liigub orkaan sinna suunas siiski edasi ja ilmselt pöördub siis põhja Georgia poole. Tormi kese jääb tõenäoliselt avamerele.

"Isegi kui see Floridat otse ei taba, on see ikkagi suur ja tugev torm," ütles laupäeval Florida kuberner Ron DeSantis. "Te näete endiselt tõsist tormikahju idarannikul, suuri üleujutusi riigi erinevates osades, nii et tagajärjed võivad olla erinevad."

Orkaani teemal võttis Twitteris sõna ka president Donald Trump, kes oletas, et see võib olla üks rängemaid orkaane läbi aegade. Ta soovitas inimestel ettevaatlik olla. Just selle hiigeltormi tõttu jättis Trump sõitmata Poolasse, kus 1. septembril toimus Teise maailmasõja alguse 80. aastapäeva mälestusüritus. USAd esindas seal asepresident Mike Pence.

In addition to Florida - South Carolina, North Carolina, Georgia, and Alabama, will most likely be hit (much) harder than anticipated. Looking like one of the largest hurricanes ever. Already category 5. BE CAREFUL! GOD BLESS EVERYONE! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 1, 2019

Et Doriani ei tasu alahinnata, näitab ka tõik, et tuule kiiruse poolest on see moodsal ajal (alates 1950ndatest) orkaanide tugevuselt Atlandi ookeanil esikohal. Järgneb 1980. aasta torm Allan, kus tuule kiirus oli veidi üle 300 kilomeetri tunnis (ligi 85 meetrit sekundis).

Arvatakse, et orkaani jõud hakkab raugema alles mitme päeva pärast.