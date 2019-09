OTSEPILT | Kiievis blokeeris relvastatud mees silla ja ähvardas selle õhku lasta. Mees peeti kinni

Gazeta.ru vahendab, et mees blokeeris silla ja ähvardab, et laseb selle õhku. Tema käes on seadeldis, mis olevat tema väitel pomm. Mehel on ühes ka Ukraina lipp.

Metrooliiklus on praeguseks peatatud ja politsei on silla ümbruse ümber piiranud.

Esialgse info kohaselt on mees teinud ka laske tulirelvast.

"Tuvastamata isik laseb tulirelvast ja ähvardab õhkida pommi. Viime läbi politseioperatsiooni. Sild on nii auto- kui rongiliiklusele suletud. Uurijad kvalifitseerisid juhtumi terroriakti kavatsusena," teatas Kiievi politsei pressiteenistus.

Kinnitamata andmetel on mees juba tulistanud ka politsei drooni suunas.

Kell 19.40 teatati, et mees on kinnipeetud. Silda õhkida lubanud mees on kohaliku prokuratuuri sõnul endine Ukraina eriväelane Aleksei Belko, kirjutab Strana.ua.

Uudis on täiendamisel.





Мужчина угрожающий взорвать мост Метро

Уже известно, Белько участник АТО. Имел звание старшего сержанта.

26 июня суд признал Белька виновным в самовольном покидании воинской части, назначив ему наказание в виде ареста с содержанием на гауптвахте на срок 7 дней.#Киев #Украин pic.twitter.com/3jmklD1kSf

— KYIV_EXSPRESS (@kiev_exp) September 18, 2019