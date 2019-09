OTSEPILT | Kiievis blokeeris relvastatud mees silla ja ähvardab selle õhku lasta

Gazeta.ru vahendab, et mees blokeeris silla ja ähvardab, et laseb selle õhku. Tema käes on seadeldis, mis olevat tema väitel pomm. Mehel on ühes ka Ukraina lipp.

Metrooliiklus on praeguseks peatatud ja politsei on silla ümbruse ümber piiranud.

Esialgse info kohaselt on mees teinud ka laske tulirelvast.

"Tuvastamata isik laseb tulirelvast ja ähvardab õhkida pommi. Viime läbi politseioperatsiooni. Sild on nii auto- kui rongiliiklusele suletud. Uurijad kvalifitseerisid juhtumi terroriakti kavatsuseks," teatas Kiievi politsei pressiteenistus.

Kinnitamata andmetel on mees juba tulistanud ka politsei drooni suunas.

Uudis on täiendamisel.