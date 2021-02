OTSEPILT ja FOTOD | Moskvas suleti Navalnõi kohtuistungi tõttu mitmed tänavad, vahistatud on vähemalt 200 inimest

Selle taotluse algatas Venemaa Föderaalse Karistuste Täideviimise Teenistuse (FSIN) Moskva valitsus seoses katseaja tingimuste mittetäitmisega Navalnõi poolt, vahendab Interfax.

FSIN-i esindaja ütles kohtus karistuse reaalseks pööramise taotlust esitades, et Navalnõi on jätnud seitse korda ilmumata registreerimisele kriminaalinspektsiooni ja talle on tehtud viis hoiatust karistuse reaalseks pööramise võimaluse kohta.

Navalnõile nõutakse seega kolme aasta ja kuue kuu pikkust reaalset vangistust ja veel 500 000 rubla suurust trahvi.

Istung algas Moskva aja järgi kell 11 (Eesti aja järgi kell 10).

Otseülekannet kohtusaalist teha ei lubatud, kuigi Navalnõi ise seda soovis.

RIA Novosti teatel tulid istungit vaatama 18 välisriigi diplomaadid.

Otsus pidada väljasõiduistung on seotud rajoonikohtusse saabunud erinevate meediakanalite akrediteerimistaotluste hulgaga, eesmärgiga tagada läbipaistvus ja avatus ning järgida koroonaviirusega seotud ohutusmeetmeid, teatas kohus.

Kohtuhoone juures algasid juba enne istungi algust ka vahistamised. Kella 12.30 ajal Eesti aja järgi teatati juba enam kui 200 vahistamisest.

Kella 13 paiku Eesti aja järgi kuulutati kohtuistungil välja kahetunnine vaheaeg.

Telekanali Dožd otsepilt kohtuhoone juurest:

Navalnõid katsevad kohtus advokaadid Vadim Kobzev ja Olga Mihhailova. Saalis viibib ka Navalnõi abikaasa Julia.

Moskva politsei teatas, et täna piiratakse liiklust mitmel tänaval Moskva linnakohtu ümbruses, kus vaadatakse üle taotlus opositsionäär Aleksei Navalnõi tingimisi vanglakaristuse reaalseks pööramiseks.

Preobraženskaja väljaku metroojaama väljapääsu Moskva linnakohtu hoone juurde viiva tee ääres valvavad tugevdatud politseisalgad. Ka kohtuhoone ümber seisavad politseinikud, politseibussid ja autokongid.

Kohtuhoonele ligipääs on tõkestatud. Ajakirjanikke lastakse ligi ainult pressikaardi ja toimetuse tõendi ettenäitamisel.

Navalnõi vahistati 17. jaanuaril Moskva Šeremetjevo lennujaamas kohe pärast Saksamaalt naasmist. Himki linnakohus otsustas ta väljasõiduistungil politseijaoskonnas kuni 15. veebruarini vahi alla jätta.