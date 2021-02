OTSEPILT ja FOTOD | Moskvas suleti Navalnõi kohtuistungi tõttu mitmed tänavad, vahistatud on vähemalt 200 inimest

Selle taotluse algatas Venemaa Föderaalse Karistuste Täideviimise Teenistuse (FSIN) Moskva valitsus seoses katseaja tingimuste mittetäitmisega Navalnõi poolt, vahendab Interfax.

FSIN-i esindaja ütles kohtus karistuse reaalseks pööramise taotlust esitades, et Navalnõi on jätnud seitse korda ilmumata registreerimisele kriminaalinspektsiooni ja talle on tehtud viis hoiatust karistuse reaalseks pööramise võimaluse kohta.

Navalnõile nõutakse seega kolme aasta ja kuue kuu pikkust reaalset vangistust ja veel 500 000 rubla suurust trahvi.

Istung algas Moskva aja järgi kell 11 (Eesti aja järgi kell 10).

Otseülekannet kohtusaalist teha ei lubatud, kuigi Navalnõi ise seda soovis.

RIA Novosti teatel tulid istungit vaatama 18 välisriigi diplomaadid. Interfaxi teatel on kohal Euroopa Liidu ning USA, Saksamaa, Suurbritannia, Tšehhi, Austria, Leedu, Norra, Rootsi, Hollandi, Kanada, Šveitsi, Läti ja Poola saatkondade esindajad.

Otsus pidada väljasõiduistung on seotud rajoonikohtusse saabunud erinevate meediakanalite akrediteerimistaotluste hulgaga, eesmärgiga tagada läbipaistvus ja avatus ning järgida koroonaviirusega seotud ohutusmeetmeid, teatas kohus.

Kohtuhoone juures algasid juba enne istungi algust ka vahistamised. Kella 12.30 ajal Eesti aja järgi teatati juba enam kui 200 vahistamisest.

Kella 13 paiku Eesti aja järgi kuulutati kohtuistungil välja kahetunnine vaheaeg. Veidi pärast kella 15 istung jäktus.

Telekanali Dožd otsepilt kohtuhoone juurest:

Navalnõid katsevad kohtus advokaadid Vadim Kobzev ja Olga Mihhailova. Saalis viibib ka Navalnõi abikaasa Julia.

Muu hulgas toimus Navalnõil FSIN-i esindajaga järgmine vestlus.

Navalnõi: „Teil on seal nii huvitav, aga mina seisan üksi, tahan osa võtta, kas võib küsida. Öelge, seltsimees kapten, kas te austate president Putinit?”

Prokurör: „Palun küsimuse tühistada, sest see ei ole kuidagi seotud asja sisuga.”

Navalnõi: „Selgitage, kuidas ma oleksin saanud paremini kohustusi täita. Tuletan meelde: ma langesin koomasse, tulin teadvusele, sai haiglast välja, võtsin ühendust advokaadiga ja saatsin teile paberi selle kohta, kus viibin, ja teavitasin teid, millal tulen. Pärast lõpetasin ravi ja tulin tagasi, mida ma oleks veel saanud teha? Loomulikult, kodus mind ei olnud! Mida ma oleksin saanud veel teha.”