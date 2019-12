OTSEPILT ja BLOGI | Vladimir Putin vastab suurel pressikonverentsil ajakirjanike küsimustele

Akrediteeringu sai 1895 inimest, mis tähendab ligi 200 võrra rohkem kui 2018. aastal, vahendab RIA Novosti.

Pressikonverentsi pikkuseks on ette nähtud kolm tundi, aga praktikas mingeid piiranguid ei ole. Rekord püstitati 2008. aastal, kui pressikonverents kestis 4 tundi ja 40 minutit.

Putin pühendas RIA Novosti teatel pressikonverentsi ettevalmistamisele kolm päeva.

Vladimir Putini pressikonverents 2019

Putin: esiteks, 75% tööstusvõimsustest ja töötlevast tööstusest on loodud nullindatel. Tootmise keskmine iga on 12 aastat. Ehitatud on 3 uut lennujaama, 12 uut raudteejaama. 2 korda on suurenenud föderaalmaanteede arv: 39 000-lt 80 000-le.

Putin: Venemaa ei saa nõukogude saavutusi kasutamata jätta. Venemaa võib nõukogude mineviku ja selle saavutuste üle uhkust tunda.

Küsimus majanduse kohta. Putinil palutakse kommenteerida kriitikat, nagu elaks Venemaa nõukogude pärandis.

Putin: prügiveo küsimuses on vaja operaatorite ja ametnike dialoogi inimestega. Protsess peab olema läbipaistev. Tuleb ehitada jäätmete ümbertöötlemise ettevõtted ja selgitada inimestele, mis ettevõtted need on, kas neist tekib mingi kahju loodusele või lähedal elavatele kodanikele. Mõnedes riikides on prügitöötlemistehased keset linna ega sega elanikke.

Putin: vaja on otsedialoogi inimestega. Venemaa toodab 70 miljonit tonni prügi, aga prügi ümbertöötlemise valdkonda ehitatakse üles nullist. Otsest dialoogi kodanikega pole piisavalt. Musti skeemi selles valdkonnas olla ei tohi. Inimesed on rahulolematud tariifide tõusuga, aga eriti külas ei seletata neile, mille eest nad maksavad. Sealjuures ei veeta prügi minema mitte kõikjal.

Prügireform on alanud. Inimesed küsivad, miks tuuakse sinna ebaseaduslikult prügi ja mida teha.

Saalist karjutakse küsimus prügi kohta Leningradi oblastis. Putin annab ajakirjanikule erandkorras sõna.

Putin: Kamtšatka on väga tähtis regioon nii majanduslikust, sotsiaalsest kui ka sõjalisest seisukohast. Ühtseid tariife lennupiletitele muuta ei saa. Aerofloti raames on reserve. Laiendame sooduspiletite programmi Kamtšatkale.

Peskov andis sõna Kamtšatka ajakirjanikele, kes väitsid, et pole 10 aastat sõna saanud. Küsimus puudutab lennuühendust, kalleid lennupileteid, mis pole inimestele kättesaadavad. Küsijad kardavad, et jäävad poolsaarele vangi.

Putin: Temperatuuri tõusu tempod Venemaal 2,5 korda suuremad kui maailmas keskmiselt. Kui hakkab sulama igikelts, on tagajärjed väga tõsised.

Putin: ÜRO andmetel on heidete poolest esikohal USA, siis tuleb Hiina, edasi EL-i riigid, aga Venemaa on 4. kohal. Keegi ei tea kliimamuutuse põhjuseid. Maakera telje väike kaldumine võib tuua kaasa dramaatilised muutused. Arvestada, kuidas tänapäeva inimkond kliimat mõjutab, ei ole võimalik, aga ka tegevuseta olla ei tohi.

Putin: kokkuleppes on kirjas number umbes 30% 1990. aasta heidetest. Kui võtta sada protsenti ja lahutada 30 ning liita metsade siduv võime, jääb umbes 60% heiteid.

Esimene küsimus on kliimamuutuse kohta. Millist kahju võib ilmastikuanomaaliatest olla Venemaale? Küsitakse ka Pariisi kliimakokkuleppe kohta.

Putin tervitas kohale tulnuid.

Ilmus Kremli pressiesindaja Dmitri Peskov.

Pikemad ajakirjanikud paigutati tahapoole ja lühemad ettepoole. Pikad kurtsid, et kasulikum on olla lühike.

Ajakirjanikel paluti 5 minutit enne algust seljad sirgu ajada, istuda otse ja lõpetada veiderdamine.