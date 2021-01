OTSEPILT ja -BLOGI | Vihased Trumpi toetajad tungisid Kapitooliumisse, märatsedes seal tunde: vähemalt neli inimest suri, mitu haiglas

Pärast hoone meeleavaldajatest tühjendamist ja kindlustamist naasis kongress valimistulemusi kinnitama.

PROTESTIJAD TUNGISID USA KONGRESSI HOONESSE

Senati vabariiklaste juht Mitch McConnell ütles, et ta ei usu, et rohkem osariikide valimistulemusi vaidlustataks. Seni on vaidlustatud Georgia, Nevada, Michigani, Arizona ja Pennsylvania tulemused, aga kõik need vaidlustamised on tagasi lükatud.

Üle poole esindajatekoja liikmetest hääletab Pennsylvania valimistulemuste vaidlustamise vastu, mis tähendab, et see on läbi kukkunud.

Huffington Posti ajakirjaniku Matt Fulleri sõnul läks esindajatekojas peaaegu rusikavõitluseks vabariiklase Andy Harrise ja demokraat Colin Allredi vahel. Harris karjus: „Ta nimetas mind valetajaks!” Fuller täiendas, et demokraatide poolel oli siiski tegemist peamiselt Al Lawsoniga. Reageeriti Conor Lambi kõnele. https://twitter.com/MEPFuller/status/1347080019827433472?ref_src=twsrc%5Etfw

Pennsylvania demokraat Conor Lamb hurjutas oma kõnes esindajatekojas vabariiklasi, mille peale püüdsid viimased teda maha karjuda, süüdistades teda parlamenti sobimatus valetamises. Demokraadist spiiker Nancy Pelosi viskas lõpuks ühe vabariiklase välja. „Kes on järgmine,” küsis Pelosi seejärel.

USA esileedi Melania Trumpi kantseleiülem Stephanie Grisham, Valge Maja asepressiesindaja Sarah Matthews ja Valge Maja sotsiaalsekretär Rickie Niceta esitasid ööl vastu tänast lahkumisavalduse seoses sündmustega Kapitooliumis.

Senatist teatati nüüd esindajatekojale, et seal ollakse valmis ühisistungit jätkama.

Esindajatekojas peetakse kõnesid Pennsylvania valimistulemuste üle. Enamik kõnelejaid, sealhulgas vabariiklased, on tagasilükkamise vastu ja kinnitamise poolt. Debatiks oli aega kaks tundi, milles umbes üks on kulutatud.

USA Kapitooliumi politsei teatas, et kõik hooned Kapitooliumi kompleksis on „puhastatud”. „Sisejulgeolekuohu intsident” on läbi ja naastakse tavapärase tegevuse juurde. https://twitter.com/ChadPergram/status/1347064751931719680?ref_src=twsrc%5Etfw

CNN teatas rahvusliku julgeoleku nõunik Robert O’Brien, tema asetäitja Matt Pottinger ja Valge Maja personaliülema asetäitja Chris Lidell võivad kõik tagasi astuda. Teatatakse ka, et Trump andis käsu asepresident Pence’i personaliülemat Valgesse Majja mitte sisse lasta.

Pennsylvania valimistulemuste vastu hääletanud senaatorid: https://twitter.com/mkraju/status/1347056046968352769?ref_src=twsrc%5Etfw

Washingtonis on kell 1.13, mis tähendab, et tehniliselt ei suutnud kongress valimistulemust seadusega nõutud tähtajaks kinnitada.

Senati vabariiklaste liide Mitch McConnell tegi ettepaneku laiali minna ja koguneda uuesti ühisistungile ilmselt hommikul. Esindajatekojas toimub aga äge debatt.

Pennsylvania valijameeste hääletustulemuse tagasilükkamise poolt oli 7 ja vastu 92 senaatorit.

Senatis ei olnud mingit huvi kahte tundi kulutada ja asuti hääletuse juurde. https://twitter.com/AndrewSolender/status/1347053338160996353?ref_src=twsrc%5Etfw

Vastulause Pennsylvania valijameeste häältele võeti arutlusele, sest sai senaatori allkirja. See tähendab, et senat ja esindajatekoda arutavad seda eraldi kaks tundi. Seejärel hääletatakse vastulause üle ja tõenäoliselt seda ei kinnitata. Siis kogunetakse uuesti ühisistungile valimistulemust kinnitama.

USA kohalikud ajalehed kirjeldavad oma esikülgedel öiseid sündmusi Kapitooliumis kui "kaost", "ülestõusu" ja "talumatut rünnakut demokraatia vastu". https://twitter.com/Omar_fromPR/status/1347015878659989504

Suurbritannia ajaleht The Times: "USA Kapitoolium piiramisrõngas." https://twitter.com/ShaneRaynor/status/1347045158190198784

Ajaleht Los Angeles Times: "Trumpi õhutatud jõuk jooksis tormi USA Kapitooliumile." https://twitter.com/johnmyers/status/1347051825602576384

Trumpi toetava jõugu viha alla langesid ka sündmusi kajastanud ajakirjanikud ja nende inventar. Märatsejad nimetasid meediat rahvavaenlaseks, nagu on teinud eelnevalt ka Trump ise. https://twitter.com/shomaristone/status/1346941715895250949

Vastulaused valijameeste hääletustulemustele Georgias, Michiganis ja Nevadas on tagasi lükatud.

Senati reeglitest ja protseduuridest kinnipidamist jälgiva ametniku ehk parlamentariani kabinet. https://twitter.com/alizaslav/status/1347033165764972551?ref_src=twsrc%5Etfw

Ajaleht The New York Times süüdistab oma esiküljel Trumpi vägivalla õhutamises. https://twitter.com/NYTStyles/status/1347041217650024450/photo/1

Kongress asus valijameeste hääli üle lugema.

Ajalehe The Washington Post tänane esikülg: "Trumpi jõuk jooksis Kapitooliumile tormi." https://twitter.com/washingtonpost/status/1347007477351669763

USA asepresident Mike Pence kutsus rahvasaadikuid dramaatiliste sündmuste valguses üles loobuma vaidlustest valimistulemuste üle ja minema edasi Joe Bideni võitjaks kinnitamisega. Georgia osariigi esindajad teatasid, et loobusid oma vastuväidetest. Nende otsus võeti vastu aplausiga.

USA esindajatekoja spiiker Nancy Pelosi kontorisse tunginud Trumpi toetaja.

Washingtoni linnapea kuulutas toimunu tõttu välja 15 päeva kestva eriolukorra.

Võimude teatel jättis Kapitooliumis elu neli inimest. Lõhkeseadeldised leiti nii demokraatliku kui vabariikliku partei kontoritest ja need tehti kahjutuks, teatab politsei.

Ajakirjanik Riin Alajas Kapitooliumi jalamilt enne protestijate laialilöömist:

Instagram ja Facebook mõlemad panid Trumpi kontod 24 tunniks lukku. Varem teatas samast otsusest ka Twitter. https://twitter.com/mosseri/status/1346999536447795202

Trumpile lojaalne senaator Lindsey Graham, kes varem seadis küsimärgi alla valimistulemuste õigsuse, teatas pärast öiseid sündmusi, et tema võib nüüd sellest liikumisest välja arvata. Joe Biden on seaduslikult valitud president, kinnitas ta mõne aja eest Senatis.https://twitter.com/Acyn/status/1347015476048629760

USA Kongressi mõlemad kojad on asunud taas tööle, kinnitamaks presidendivalimiste võitja. Veel enne protestijate hoonesse tungimist esitatud eelnõu Arizona osariigi tulemuste vaidlustamiseks põrus: 93 senaatorit oli selle vastu, 7 poolt.

Delfi ja Eesti Päevalehe reporter Heliis Raudsik USA Kapitooliumi lähistelt:

Delfi ja Eesti Päevalehe reporter Heliis Raudsik USA Kapitooliumi lähistelt:

Tere hommikust! Hoiame USA sündmustel täna terve päeva silma peal. Õige pea toome teieni värskeimad teated öistest sündmustest Kapitooliumis.

President Obama ütles avalduses, et vägivalda on õhutanud ametisolev president: https://twitter.com/BarackObama/status/1346983894298595330

Senatis naasti töö juurde. Asepresident Mike Pence ütles sealses kõnes, et "vägivallatsejad ei võitnud valimisi".

Demokraatliku partei kontori lähedalt leiti ka õhkamata isevalmistatud pomm.

Kongress plaanib veel täna naasta hääletamistulemuste kinnitamise juurde Kapitooliumis teatas esindajatekoja spiiker Nancy Pelosi.

Trump jätkab Twitteris protestijate õigustamist: "Need on asjad, mis juhtuvad kui enneolematu valimisvõit nii pahatahtlikult ära võetakse nende patriootide käest, keda on pikalt ebavõrdselt ja halvasti koheldud. Minge rahus ja armastuses koju. Mäletage seda päeva igavesti!"https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1346954970910707712

USA president Donald Trump postitas Twitterisse ja Facebooki video, milles väidab, et valimised on varastatud. Ta ütleb, et protesteerijad, kes Kapitooliumisse sisse murdsid nüüd rahumeelselt koju läheksid. Video ta lõpetas teatega, et inimesed, kes valimised varastasid, ei saa lasta võita. Facebook võttis video oma keskkonnast maha: https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1346928882595885058

Kapitoolium on protestijate käest tagasi võidetud, selle ümber on tehtud perimeeter. Perimeetrist väljas siiski rahumeelne protestimine jätkub - kõikjal on Trumpi toetajatele iseloomulikud punased nokamütsid. Kohale oodatakse ka Rahvuskaarti, lisaks juba tegutsevatele politseijõududele. On teateid pisargaasi kasutamisest. Arreteeritud on paarkümmend inimest. Kriitilises seisundis on haiglasse viidud üks protesteerija.

Delfi Washingtonis: Washingtonis kehtib kella 18-6 vahel liikumispiirang. 20 minutit enne piirangu algust hakkab rahvamass Kapitoolimil vähenema. Sealviibiva Delfi allika sõnutsi on rahvas hakanud ise ära minema.

"Jah, kole lugu tõesti, et ühele jõule tekib vastujõud. Mida tellitakse, seda saadakse," kirjutab eurosaadik Jaak Madison (EKRE) sotsiaalmeedias. https://www.facebook.com/jaak.madison/posts/10218207767085217#w=500

Nagu võiski arvata, organiseeriti rünnak Kapitooliumile sotsiaalmeedia vahendusel. New York Times kirjutab, et Facebooki parempoolsetes gruppides liikusid üleskutsed üheskoos "Kapitoolium enda kätte võtta". Jagati ka täpseid juhiseid, mis tänavaid pidi minna, et politseinikke vältida ja kus üheskoos koguneda. Osa inimesi levitas ka kuuldusi, et relvad tasuks kaasa võtta.

USA demokraadist kongressisaadik Ayanna Pressley tegi kolleegidele äsja ettepaneku tagandada president Donald Trump ametist veel täna öösel. https://twitter.com/MSNBC/status/1346934805301235712?s=19

Donald Trump jagas veidi pärast Joe Bideni esinemist videot, kus ühest küljest kutsus küll üles märatsejaid "koju minema", teisalt aga teatas, et valimisvõit on temalt "varastatud". Viimaste väidete tõttu on Twitter tema postituse ka markeerinud kui "vaieldava". "Tean teie valu, tean, et olete saanud haavata," rääkis Trump videos, lisades taas väite "varastatud" valimisvõidust. "Kõik teavad seda. Eriti teine pool. Aga nüüd peate minema koju. Meil peab valitsema rahu. Meil peab maksma seadus ja kord. Valimised olid pettus, aga me ei see nendele inimestele trumpe kätte anda. Peame olema rahumeelsed."https://twitter.com/LauriTankler/status/1346930910332125185?s=19

Boris Johnson peab toimuvat häbiväärseks. https://twitter.com/BorisJohnson/status/1346926138057220103?ref_src=twsrc%5Etfw

Tulevane riigipea Joe Biden võttis tele-eetris sõna ning kutsus Trumpi üles ka ise avalikult esinema. Tema meelest peaks Trump manitsema neid, kes praegu Kapitooliumis märatsevad."Presidendi sõnad loevad. Pole oluline, kui hea või halb president on. Parimal juhul võivad tema sõnad inspireerida, halvimal juhul kas või õhutada midagi tegema. Kutsun üles Trumpi avalikus televisioonis üles astuma, et täita oma ametivannet ja kaitsta põhiseadust ning nõuda lõppu kogu sellele piiramisrõngale," märkis Biden. Kapitooliumis toimuvat nimetas ta mässuks.

"Meie demokraatia on pretsedenditu rünnaku all," teatas peagi presidendiametisse asuv Joe Biden Wilmingtonist. https://twitter.com/BBCBreaking/status/1346927398374285323

Üks Valge Maja nõunik rääkis CNNile, et mitmed Trumpi lähedased liitlased on soovitanud presidendil avalikult öelda, et meeleavaldajad ometi maha rahuneksid. Väidetavalt aga ei soovigi Trump, et olukord täielikult stabiliseeruks. Vähemalt Twitteris on Trump siiski kutsunud üles Kapitooliumil viibijaid "olema rahulik".https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1346912780700577792

CNNi andmetel on ka mitmed korravalvurid Kapitooliumis viga saanud, vähemalt üks neist viidi haiglasse.

Valge Maja pressisekretär teatas, et Kapitooliumi juurde saadetakse Rahvuskaardi üksused.

Tuhanded protestijad on teadaolevalt jätkuvalt Kongressi hoones.