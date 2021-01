OTSEPILT ja -BLOGI | Venemaal tullakse taas Navalnõi toetuseks tänavatele. Võimud ähvardavad reageerida

Venemaa avaldab taas meelt

Kui mõnel pool Kaug-Idas näib inimesi tänavatel olevat vähem kui nädala eest, siis elanike arvult riigi kolmandas linnas Novosibirskis tuli protestima umbes 5000 inimest - seda on rohkem kui eelmisel nädalavahetusel, vahendab ajalehe The Telegraph korrespondent Natalija Vasiljeva. https://twitter.com/Nat_Vasilyeva/status/1355773708716142593

Tomskis, kus Navalnõi suvel mürgitati, skandeerib rahvas: "Vabadus Aleksei Navalnõile!"https://twitter.com/teamnavalny_tsk/status/1355744947106951171

Venemaal Kaug-Idas Jakuutias on protestijad taas tänavatel 43-kraadise pakase kiuste.https://twitter.com/MBKhMedia/status/1355725173241114625

Venemaal inimõigusi ja poliitilist tagakiusamist kajastava sõltumatu meediaprojekti OVD-Info andmetel on tänastel meeleavaldustel üle Venemaa kinni peetud juba üle 250 inimese, üle 100 neist Vladivastokis. https://twitter.com/OvdInfo/status/1355786490090053633

Ajalehe Financial Times Moskva korrespondent Max Seddon tunnistab, et keeruline on hinnata, kui palju inimesi on tulnud täna Venemaal Kaug-Idas tänavatele võrreldes eelmise nädalavahetusega. "Võimude draakonlikud ähvardused näivad olevat mõju avaldanud. Kindlasti on politseinikke palju rohkem," leidis Seddon. Foto on tehtud täna hommikul Krasnojarskis. https://twitter.com/ProgressRB/status/1355768494227402752

Ajalehe Independent korrespondent Oliver Carroll teatab, et suur osa Moskva kesklinnast on politsei poolt blokeeritud. Kuigi inimesi lastakse veel läbi, on see üsna pretsedenditu - eriti hommikul nii vara, märgib Caroll.https://twitter.com/olliecarroll/status/1355772087491833857

Venemaal Kaug-Idas algasid meeleavaldused juba mõne tunni eest. Jaapani mere rannikul asuvas Vladivastokis Amuuri lahe jääle suundunud meeleavaldajad joonistasid lumele loosungi "Putin on varas", vahendab ajalehe The Financial Times Moskva korrespondent Max Seddon.https://twitter.com/maxseddon/status/1355767541579345920

Venemaa riiklik uudistekanal Rossija 24 täna hommikul meeleavaldusi ei kajasta - selle asemel on eetris preester jutlusega 1917. aasta välisriikide toetatud revolutsionääridest, kes "otsustasid kritiseerida suurt riiki, kuid ei suutnud seda valitseda", vahendab Guardiani Moskva korrespondent Andrew Roth. https://twitter.com/Andrew__Roth/status/1355767063386726400

Venemaa Kaug-Ida suurimas linnas Vladivastokis otsustasid meeleavaldajad koguneda jäätunud Amuuri lahel pärast seda, kui politsei blokeeris nende ligipääsu linna südamesse. Teadete kohaselt peeti mitu inimest kinni. https://twitter.com/mjluxmoore/status/1355762549753524225

Hoiame sündmustel Venemaal terve päeva vältel jooksvalt silma peal.