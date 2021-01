OTSEPILT ja -BLOGI | Venemaal tullakse taas Navalnõi toetuseks tänavatele. Võimud ähvardavad reageerida

Venemaa avaldab taas meelt

Ajalehe Independent korrespondent Oliver Carroll teatab, et suur osa Moskva kesklinnast on politsei poolt blokeeritud. Kuigi inimesi lastakse veel läbi, on see üsna pretsedenditu - eriti hommikul nii vara, märgib Caroll.https://twitter.com/olliecarroll/status/1355772087491833857

Venemaal Kaug-Idas algasid meeleavaldused juba mõne tunni eest. Jaapani mere rannikul asuvas Vladivastokis Amuuri lahe jääle suundunud meeleavaldajad joonistasid lumele loosungi "Putin on varas", vahendab ajalehe The Financial Times Moskva korrespondent Max Seddon.https://twitter.com/maxseddon/status/1355767541579345920

Venemaa riiklik uudistekanal Rossija 24 täna hommikul meeleavaldusi ei kajasta - selle asemel on eetris preester jutlusega 1917. aasta välisriikide toetatud revolutsionääridest, kes "otsustasid kritiseerida suurt riiki, kuid ei suutnud seda valitseda", vahendab Guardiani Moskva korrespondent Andrew Roth. https://twitter.com/Andrew__Roth/status/1355767063386726400

Venemaa Kaug-Ida suurimas linnas Vladivastokis otsustasid meeleavaldajad koguneda jäätunud Amuuri lahel pärast seda, kui politsei blokeeris nende ligipääsu linna südamesse. Teadete kohaselt peeti mitu inimest kinni. https://twitter.com/mjluxmoore/status/1355762549753524225

Hoiame sündmustel Venemaal terve päeva vältel jooksvalt silma peal.